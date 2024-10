"Niczego nie ukrywałam". Kinga Gajewska tłumaczy się z kontrowersji

Poinformował, że Kinga Gajewska pobiera z Kancelarii Sejmu 4 tys. zł na wynajem mieszkania w Warszawie. Z kolei jej mąż, Arkadiusz Myrcha (poseł i wiceminister sprawiedliwości) na ten cel otrzymuje kolejne 3750 zł. Łącznie więc dostają 7750 zł miesięcznie. To zgodne z prawem, bo parlamentarzyści, którzy nie mieszkają w stolicy, mogą pobierać dofinansowanie na lokum, a pieniądze trafiają nie do posłów, a do wynajmującego. Pytania były jednak inne: o to, czy politycy razem powinni otrzymywać blisko 8 tys. zł na wynajem mieszkania w Warszawie, choć rynkowe stawki są zupełnie inne.