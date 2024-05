Myrcha ostrzega. "Szmydt mógł uzyskać intymne informacje o wielu osobach"

Szmydt posiada "bardzo unikatową wiedzę"

Wiceszef MS podkreślił, że Szmydt miał dostęp do wrażliwych informacji z dwóch źródeł. - Z jednej strony to jest jego praca w WSA, a z drugiej strony to zaangażowanie w aferę hejterską, jego praca w ministerstwie i w Biurze Prawnym Krajowej Rady Sądownictwa - powiedział. Wskazał, że Szmydt miał dostęp do informacji o funkcjonariuszach i nie tylko podczas pracy w WSA. Natomiast w ramach afery hejterskiej, Szmydt miał dostęp do wrażliwych danych sędziów z ich życia prywatnego, które były zgromadzone w ministerstwie.