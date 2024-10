Dopiski do oświadczenia Gajewskiej. Ruch Hołowni

Służby marszałka Sejmu Szymona Hołowni sprawdzą oświadczenie majątkowe Kingi Gajewskiej, po tym jak posłanka w ostatnich dniach dopisała pewne pozycje do rejestru korzyści. - Jeśli komisja dojdzie do wniosku, że doszło do uchybień, to będą z tego wyciągnięte konsekwencje - zadeklarował marszałek.