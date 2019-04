Prognoza pogody. Wyraźny spadek temperatury. Przymrozki

Poniedziałek powitał nas wyraźnie niższą temperaturą. W wielu miejscach termometry pokazały przymrozki. Kolejne dni tygodnia będą jednak coraz cieplejsze, a od środy do piątku w wielu miejscach zachodniej, centralnej i południowej Polski temperatura wzrośnie nawet do 19 st. C.

Temperatury rano spadły poniżej zera (ventusky)

Ponad 18 stopni wskazywały termometry w sobotę 30 marca na Dolnym Śląsku i w Opolskiem. Najcieplej jednak było w Małopolsce, a mianowicie 19,1 stopnia. Bardzo podobnie było w niedzielę.

Przymrozki

Dzisiejszy poranek w wielu miejscach naszego kraju przyniósł temperatury ujemne. Na Pomorzu zachodnim temperatura spadła prawie do –7 stopni (Wierzchowo). W Wielkopolsce oraz na ziemi łódzkiej odpowiednio –4,9 oraz –3,1 stopnia.

Wszystko dzieje się za sprawą braku chmur, które niejako zatrzymują ciepło przy powierzchni ziemi oraz napływu nieco chłodniejszego powietrza z północnego zachodu - wyjaśnia dla Wirtualnej Polski bloger pogodowy Jarosław Turała.

Polska jest obecnie pod bezpośrednim działaniem wędrownego wyżu, który powoli i sukcesywnie będzie przemieszczał się nad Bałtykiem w kierunku Litwy i Białorusi, a jutrzejszego popołudnia powinien on dotrzeć do zachodnich krańców Rosji. Wędrówka wspomnianego ośrodka spowoduje zmianę cyrkulacji powietrza: najpierw na południowo wschodnią, a następnie południową.

Prognoza pogody na poniedziałek

Dziś niestety jeszcze umiarkowanie ciepło. Spodziewane maksymalne temperatury w ciągu dnia, wahać się będą od 4-6 stopni w kotlinach i miejscowościach podgórskich przez 7-8 stopni na przeważającej części kraju. Najcieplej będzie na zachodzie i południu, gdzie temperatura może wzrosnąć do 10-11 stopni.

Wiatr jeszcze będzie wiał słabo z kierunku północno zachodniego powoli skręcając na wschodni. Nocą z poniedziałku na wtorek znów możliwe spadki temperatur do wartości ujemnych. Niemal wszędzie poza pasem Pomorza spodziewać się można przymrozków do –2, –3 stopni.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek pogoda niewiele się zmieni. Na niebie sporo słońca, bez opadów, a większe zachmurzenie pojawi się po południu na zachodzie naszego kraju. Temperatura na południowym zachodzie i południu wzrośnie do 13-14 stopni.

Z powodu zaostrzenia (zwiększenia się różnicy ciśnienia) gradientu barycznego wiatr zwiększy swoją prędkość. Lokalnie w porywach może wiać z prędkością do 50 km/h z kierunku południowo wschodniego. Kolejne dni, to napływ powietrza z południa i dalszy wzrost temperatury, jednak przy silniejszym wietrze.

Prognoza pogody na dalsze dni

Niestety, w środę i w czwartek na zachodzie Polski, w piątek dodatkowo na południu kraju, a podczas weekendu już na całym obszarze pojawią się fronty atmosferyczne z chmurami i przelotnymi opadami deszczu. W środę i w czwartek po południu na zachodzie kraju może także miejscami zagrzmieć - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Do piątku dokuczał nam będzie porywisty wiatr do 30 – 60 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

W środę w ciągu dnia termometry wskażą od 11 – 13 st. C na wschodzie do 16 –18 st. C na zachodzie i na południu kraju. W czwartek będzie bardzo podobnie. Chłodniej za sprawą chmur, opadów i braku słońca będzie wzdłuż zachodniej granicy Polski. Tam termometry pokażą do 12 stopni.

