Prognoza pogody. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury, ale tylko na chwilę

Prognoza pogody nastraja optymistycznie. Po wtorkowym armagedonie można się cieszyć z każdego promienia słońca. Synoptycy zapowiadają, że będzie lepiej. Już w piątek temperatury wzrosną. W sobotę znów zrobi się na chwilę prawdziwa wiosna.

Nie ma co ukrywać. Pogoda we wtorek dała popalić mieszkańcom Polski wschodniej i centralnej. Między innymi nad stolicą w godzinach popołudniowych przeszła prawdziwa burza śnieżna.

Białe krajobrazy pojawiły się w wielu miejscach naszego kraju. To efekt przechodzenia płytkiego niżu wraz z frontem atmosferycznym. Ruchy wirowe, zwiększona różnica ciśnienia oraz podwyższone wartości konwekcyjne doprowadziły do rozbudowy chmur burzowych, z których mocniej padało i grzmiało.

Po przejściu niżu niebo natychmiast się wypogodziło, co zaowocowało szybką radiacją, czyli wypromieniowaniem ciepła z dolnej warstwy troposfery.

Prognoza pogody na środę. Minusowe temperatury

Natomiast po pogodnym poranku, w ciągu dnia na północnym-zachodzie i zachodzie Polski (od Zachodniopomorskiego i Pomorskiego przez Lubuskie po zachodnią część Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska), a po południu także na północnym-wschodzie kraju (na Warmii, Mazurach, Podlasiu i na północy Mazowsza) oraz w pozostałej części Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska będzie się mocniej chmurzyć i tutaj od czasu do czasu popada słaby deszcz.

Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, w ciągu dnia termometry wskażą od (+5) – (+7) st. C na północy i wschodzie do (+8) – (+11) st. C na zachodzie, w centrum i na południu kraju.