Prognoza pogody na Lany Poniedziałek. Woda z nieba tylko w Warszawie i Krakowie. W pozostałej części kraju słonecznie

Prognoza pogody na Lany Poniedziałek. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się w Warszawie i Krakowie. W pozostałej części kraju będzie pogodnie, choć nieco chłodniej niż w ostatnich dniach.

Prognoza pogody na Lany Poniedziałek – Warszawa

Lany Poniedziałek w Warszawie może przynieść niewielkie opady deszczu po południu. Do świątecznego oblewania się nie zachęci również silny wiatr. Jego prędkość może sięgać 30 km/h.

Pogoda w poniedziałkowy poranek przywita mieszkańców Warszawy bezchmurnym niebem oraz niską temperaturą. O godzinie 8 rano na termometrach zobaczymy 7 st. C, a odczuwalne będą 4 st. C. Cieplej powinno być po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 16 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie wtedy 10 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1005-1012 hPa. Popołudniu we znaki będzie dawał się silny wiatr. Jego prędkość może przekroczyć 30 km/h.

Prognoza pogody na Lany Poniedziałek – Kraków

Pogoda w Lany Poniedziałek w Krakowie późnym popołudniem może zaskoczyć niewielkimi opadami deszczu. W pozostałej części dnia będzie pogodnie.

O godzinie 8 rano termometry wskażą 7 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 4 st. C. Po południu będzie nieco cieplej, jednak temperatury będą znacznie niższe niż w ostatnich dniach. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 14 st. C, a odczuwalne będzie 9 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie malało. Rano wyniesie 992 hPa. Około godziny 20 będzie to 980 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie osiągała 18 km/h.

Prognoza pogody na Lany Poniedziałek – Wrocław

W Lany Poniedziałek dojdzie do znacznego ochłodzenia we Wrocławiu. Pogoda przyniesie niższe temperatury oraz silny wiatr.

Poniedziałkowy poranek powita mieszkańców Wrocławia bezchmurnym niebem, a na termometrach będzie można zobaczyć 7 st. C. Odczuwalne będzie 6 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 14 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 9 st. C. Bardzo chłodno zapowiada się również wieczór. O godzinie 20 termometry pokażą 9 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 1 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia mocno spadnie. Rano będzie wynosiło 1007 hPa, a wieczorem zaledwie 974 hPa. Niska temperatura odczuwalna będzie miała związek z silnym wiatrem. Po południu i wieczorem jego prędkość osiągnie 20 km/h, a niekiedy może przekroczyć 25 km/h.

Prognoza pogody na Lany Poniedziałek – Gdańsk

Pogoda w Lany Poniedziałek zachwyci mieszkańców Gdańska bezchmurnym niebem. Niestety po południu we znaki będzie dawał się wiatr, przez co temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tej wskazywanej przez termometry.

O godzinie 8 rano tremometry wskażą 8 st. C, a odczuwalne będzie 6 st. C. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 9 st. C.