Prognoza Pogody na dziś – środa 20 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (środa 20 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - środa 20 marca. Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku? (iStock.com, Fot: leonid_tit)

Prognoza pogody na dziś – 20 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś dużo słońca. Od godziny 7 rano niebo będzie niemalże bezchmurne.

Na termometrach zobaczymy dziś od -1 st. C w godzinach porannych, do maksymalnie 7 st. C po południu. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie -2, a o godzinie 13 wzrośnie do 2 st. C.

Ciśnienie przez cały dzień utrzyma się na wysokości 1022 hPa. Osobom wypoczywającym na świeżym powietrzu nie powinien dokuczać wiatr, którego prędkość wyniesie dziś ok. 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 20 marca Kraków

Pogoda przywita mieszkańców Krakowa bardzo ładną aurą o poranku. Po godzinie 7 na niebie zaczną pojawiać się gęste chmury, z których nie powinno padać.

Na termometrach w Krakowie zobaczymy dziś od -1 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 6 st. C o godzinie 13. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -2 st. C, a po południu wzrośnie do 3 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia utrzyma się na poziomie 1007-1008 hPa. Prędkość wiatru nie powinna przekraczać 12 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 20 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie poranne zachmurzenie. Około godziny 10 zza chmur wyjrzy słońce, które będzie towarzyszyć mieszkańcom Wrocławia do końca dnia.

Termometry we Wrocławiu wskażą dziś od 1 st. C w godzinach porannych do 9 st. C po południu.

Temperatura odczuwalna około godziny 7 rano wyniesie 0 st. C. Do godziny 16 wzrośnie do 6 st. C.

Na barometrach zobaczymy dziś 1022-1023 hPa. Wiatr nie będzie utrudniał wypoczynku poza domem. Jego prędkość wyniesie dziś ok. 11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 20 marca Gdańsk

Pogodna aura nad Gdańskiem utrzyma się dziś do godziny 10. W kolejnych godzinach na niebie zaczną pojawiać się ciemne chmury. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

O poranku na termometrach w Gdańsku zobaczymy -1 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci powędrują w górę. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 13) odnotujemy 7 st. C. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie -5 st. C, a po południu wzrośnie do -1 st. C.