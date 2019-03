Prognoza Pogody na dziś – sobota 16 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (sobota 16 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - sobota 16 marca. Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. (Shutterstock.com)

Prognoza pogody na dziś – 16 marca Warszawa

Pogoda w sobotę przywita mieszkańców Warszawy całkowitym zachmurzeniem. Do godziny 16 może padać niewielki deszcz.

Na termometrach zobaczymy od 4 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 7 st. C o godzinie 16. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Rano wyniesie -10 st. C, a po południu wzrośnie do 2 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia wzrośnie. Rano wyniesie 984 hPa, a wieczorem 994 hPa. Mieszkańcom Warszawy wiatr będzie dokuczał głównie między godziną 6 a 10 rano, kiedy to osiągnie nawet 40 km/h. Z każdą kolejną godziną jego podmuchy będą słabły, osiągając najpierw 25 km/h, a na koniec dnia 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 16 marca Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś niewielkie opady deszczu w godzinach porannych oraz wieczornych. W pozostałej części dnia synoptycy prognozują całkowite zachmurzenie.

Na termometrach zobaczymy od 6 do 8 st. C. Temperatura odczuwalna będzie się wahała od -3 st. C rano, do 3 st. C o godzinie 19.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie wzrośnie. Rano barometry wskażą 977 hPa. Po południu będzie to już 980 hPa. Mieszkańcom Krakowa do południa da się we znaki silny wiatr (nawet 30 km/h). Później jego podmuchy osłabną do 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 16 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dziś zachmurzenie w pierwszej części dnia. Wieczorem mogą pojawić się niewielki opady deszczu.

W sobotę o 7 odnotujemy 5 st. C. W kolejnych godzinach temperatura wzrośnie najpierw do 7 st. C (godzina 13), a następnie do 8 st. C (godzina 19). Temperatura odczuwalna będzie się wahała między -6 st. C, a 4 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia utrzyma się na poziomie 993 hPa. Silny wiatr da się we znaki głównie w godzinach porannych, kiedy to jego prędkość może osiągać 30 km/h. Około godziny 16 będzie to już tylko 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 16 marca Gdańsk

Synoptycy prognozują dla Gdańska niewielkie opady deszczu w godzinach porannych. Od godziny 13 występować będzie całkowite zachmurzenie.

Temperatura nie zachęci do wychodzenia z domu. Rano odnotujemy 3 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia 5 st. C (godzina 13). Temperatur odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie -8 st. C, a po południu wzrośnie do 0 st. C.