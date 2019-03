Prognoza Pogody na dziś – piątek 15 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (piątek 15 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - piątek 15 marca.

Prognoza pogody na dziś – 15 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś całkowite zachmurzenie. W godzinach 7-15 może spaść niewielki deszcz. Synoptycy przewidują wypogodzenie około godziny 16.

Temperatura w piątek nie będzie zbyt wysoka. Około godziny 7 rano odnotujemy 3 st. C. W kolejnych godzinach na termometrach zobaczymy 5 st. C (godzina 10) i 7 st. C (godzina 13-16). Temperatura odczuwalna w ciągu dnia będzie się wahać od -3 st. C rano, do maksymalnie 2 st. C po południu.

Ciśnienie w Warszawie będzie dziś niskie. O godzinie 7 barometry wskażą 985 h Pa, a o 19 989 hPa. Przez większość dnia prędkość wiatru nie będzie przekraczała 15 km/h. Nieco silniejszych podmuchów można spodziewać się między godziną 10 a 13 (18-22 km/h).

Prognoza pogody na dziś – 15 marca Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie niewielkie opady deszczu, które ustaną około godziny 16.

Na termometrach w Krakowie zobaczymy od 5 st. C w godzinach porannych do nawet 8 st. C po południu. Temperatura odczuwalna będzie się wahać od -5 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 1 st. C o godzinie 19.

Ciśnienie utrzyma się dziś na niskim poziomie. Rano będą to 973 hPa, a po południu maksymalnie 977 hPa. W ciągu dnia spacerowiczom może dokuczać wiatr. Jego prędkość w godzinach 7-16 przekroczy 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 15 marca Wrocław

Podobnie jak w pozostałych miastach, również we Wrocławiu dzień zacznie się od niewielkich opadów deszczu. Około godziny 13 dojdzie do rozpogodzenia, po czym około 16 niebo ponownie zasłonią chmury, z których może spaść deszcz.

O godzinie 7 rano na termometrach zobaczymy 5 st. C. W kolejnych godzinach temperatura wzrośnie najpierw do 7 st. C (godzina 10), a następnie nawet 9 st. C (godzina 13). Temperatura odczuwalna będzie się wahać od -6 st. C (godzina 7 rano), poprzez 1 st. C (godzina 13), do maksymalnie 2 st. C (godzina 19).

Ciśnienie przez cały dzień utrzyma się na poziomie 988-989 hPa. Uczucie zimna będzie potęgował wiatr, którego prędkość osiągnie 21-28 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 15 marca Gdańsk

Piątek w Gdańsku upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia. W ciągu dnia mogą występować niewielkie opady deszczu.

Temperatura o godzinie 7 rano wyniesie 4 st. C. W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 16, odnotujemy 6 st. C. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. O godzinie 7 rano wyniesie około 1 st. C, a po południu spadnie do nawet -3 st. C (godzina 13).