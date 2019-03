Prognoza Pogody na dziś – czwartek 14 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach

Prognoza pogody na dziś (czwartek 14 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jaka pogoda będzie dziś w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Prognoza Pogody na dziś – czwartek 14 marca. Jakiej pogody należy spodziewać się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku? (Agencja Gazeta, Fot: Łukasz Wadolowski)

Prognoza pogody na dziś – 14 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie związana będzie dziś z całkowitym zachmurzeniem. Między godziną 13 a 16 może spaść niewielki deszcz.

Na termometrach zobaczymy dziś od 2 st. C. o godzinie 7 rano, do maksymalnie 6 st. C około godziny 16. Temperatura odczuwalna przez większość dnia będzie się utrzymywała poniżej 0 st. C. Rano będzie to -6 st. C, a około godziny 19, w najcieplejszym momencie dnia, 2 st. C.

Ciśnienie w czwartek utrzyma się na poziomie 992-988 hPa. Wiatr będzie wiał ze zmienną prędkością. Rano osiągnie prędkość około 18 km/h, około godziny 13 20 km/h, a od godziny 16 10-14 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 14 marca Kraków

Pogoda w Krakowie upłynie dziś pod znakiem przejaśnień. Niewielkie opady deszczu pojawią się około godziny 13 i potrwają do wieczora.

Temperatura w ciągu dnia będzie wahała się od 3 st. C w godzinach porannych, do maksymalnie 8 st. C po południu. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Rano utrzyma się na poziomie -3 st. C, a po południu wzrośnie do 8 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nie powinno ulegać wielkim wahaniom. Rano barometry wskażą 980 hPa, a

wieczorem 975 hPa. W ciągu dnia spacerowiczom będzie dokuczał silny wiatr. Jego prędkość w godzinach 10-16 przekroczy 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 14 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dziś przyjemną aurę tylko do godziny 12. W dalszej części dnia na niebie pojawią się gęste chmury, z których od godziny 13 może padać deszcz.

Na termometrach około godziny 7 rano zobaczymy 5 st. C. W kolejnych godzinach temperatura wzrośnie do 7 st. C (godzina 10), a nawet 9 st. C o godzinie 16. Temperatura odczuwalna będzie się wahać od -4 st. C rano, do maksymalnie 3 st. C po południu.

Na barometrach w godzinach porannych zobaczymy 991 hPa. Po południu ciśnienie spadnie do 984 hPa. Prędkość wiatru powinna utrzymać się w granicy 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś 14 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie dziś niewielkie opady deszczu, które ustaną około godziny 16.

Temperatura o godzinie 7 rano będzie wynosiła 3 st. C. W dalszej części dnia dojdzie do niewielkiego ocieplenia. O godzinie 10 odnotujemy 4 st. C, a o godzinie 13 6 st. C. Temperatura odczuwalna przez cały dzień utrzyma się na poziomie od -7 st. C (rano) do -4 (po południu i wieczorem).