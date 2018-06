Prognoza pogody na dziś - 6 czerwca. Odpoczniemy od upałów i burz

Środa przywita nas niską temperaturą, która rano na północnym wschodzie kraju spadnie nawet do 4 st. C. Kolejne godziny będą jednak coraz cieplejsze i, co najważniejsze, pogodne.

Rano słupki rtęci przekroczą 10 st. C tylko na południu Polski. Najcieplej będzie w Opolu, Krakowie i Zakopanem - 14 st. C. Później temperatura znacznie wzrośnie i wyniesie od 17 st. C na Podlasiu do 24 st. C we Wrocławiu i 23 st. C na Ziemi Lubuskiej.