"Proces Wilka" w Sądzie Najwyższym. Co zrobi rzecznik dyscyplinarny?

Takiej rozprawy w Sądzie Najwyższym jeszcze nie było. Na ławie oskarżonych zasiądzie... Wilk. I to nie byle jaki Wilk, tylko postać z bajki o Czerwonym Kapturku. Rozprawa odbędzie się w najbliższy wtorek, a jej przebieg śledzić będą uczniowie warszawskich podstawówek.

Takich procesów, w których Wilk występował jako oskarżony o "pożarcie Babci", odbyło się już w Polsce wiele. Uczestniczą w nich prawdziwi sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Widzami zawsze są dzieci, dla których jest to okazja do zapoznania się z działaniem wymiaru sprawiedliwości.

"Ciekawe, co na to rzecznik dyscyplinarny sedziów? - pyta się dziennikarz RMF FM nawiązując do sprawy sędziów Moniki Frąckowiak z Poznania oraz Arkadiusza Krupy z Łobza, którzy wzięli udzial w symulacji procesu podczas festiwalu Pol'and'Rock. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów zażądał od sędziego wyjaśnień na piśmie, bowiem według niego była to "parodia rozprawy sądowej", a założenie "stroju urzędowego w postaci togi i łańcucha z wizerunkiem orła naruszało powagę sprawowanego urzędu i stanowiło ujmę godności sędziego".

Kolejny samodonos złożył sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek. Wyznał, że 19 października przeprowadził w tym sądzie zajęcia dla licealistów, których elementem była symulacja rozprawy. W symulacji tej wystąpił w todze i łańcuchu z orłem. Uczniowie dostali togi ławników, a także prokuratorską i adwokacką. „W trakcie rozmowy z uczniami, muszę to szczerze przyznać, co najmniej dwukrotnie użyłem kontrowersyjnego słowa na k... Mówiłem m.in. o nadrzędności konstytucji, trójpodziale władzy, o tym, na czym polega niezależność sądów i niezawisłość sędziów, i co to jest immunitet”. Sędzia Gąciarek przyznał też, że powiedział uczniom, że to sędziowie, a nie politycy, rozstrzygają o winie podsądnego, a sędzia, a nie minister sprawiedliwości, decyduje w sprawie aresztu.