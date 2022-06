Próby rosyjskiego sabotażu? Naimski ostrzega

"Polska jest przygotowana na zimę"

- Politycy się wzdragają przed przyjęciem tego stanowiska, bo ma to swoje konsekwencje, m.in. sprowadzające się do tego, że nie będzie powrotu do tego, co było przed wojną. Ale nie ma do tego powrotu i z takim nastawieniem trzeba podchodzić do planów na przyszłość - powiedział minister.