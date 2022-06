NATO szykuje "model niemiecki"? W tle bezpieczeństwo Polski i groźby Putina

- Po to, żeby mając tygodnie bądź miesiące na przygotowanie się do ewentualnego konfliktu, Sojusz mógł sprawnie przerzucać wojska, np. z Zachodu do krajów bałtyckich. Jeżeli NATO posiada informacje wywiadowczo-rozpoznawcze, to rosyjskiej jednostce nie uda się wyjechać ot tak z garnizonu na ćwiczenia i nagle zająć całą Litwę czy Estonię – uważa gen. Drewniak.