Proboszcz za kratami. Ujawniają mroczne szczegóły

- Przedstawiciele z kurii przyjechali do szkoły i mieli wielkie pretensje do nauczycieli, że ośmielili się złożyć takie zawiadomienie. Oczywiście od zawiadomienia minęło sporo czasu zanim się pojawili. Ostatecznie księdza przeniesiono na rok za karę, by pełnił posługę w szpitalu, a potem dostał parafię w Mostku na obrzeżach diecezji sosnowieckiej - opowiada źródło SE.