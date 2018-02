Prezydent poinformował premiera o swojej decyzji w sprawie IPN?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że rano w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydent miał poinformować Morawieckiego o swojej decyzji w sprawie nowelizacji ustawy o IPN.

W miniony piątek ustawę przegłosował Senat. Zgodnie z konstytucją głowa państwa ma 21 dni na jej podpisanie. Może też wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z konstytucją bądź zawetować ustawę i ta trafi wówczas do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Jeśli Sejm ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, prezydent ma siedem dni na jej podpisanie.