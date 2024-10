Prezes PiS o prawyborach. "Jedną rzecz chcę zachować w dyskrecji"

- Bo są różne płaszczyzny porównawcze, różne kryteria, w niektórych z badań jest ich kilkanaście. To jest punktowane i później, gdy dochodzi do podsumowań, to mamy remisy. Na tym polega problem. Gdyby nie było remisów, to być może już byłaby decyzja, ale właśnie są remisy - odpowiedział.