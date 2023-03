Kontrowersje to mało powiedziane. Oto nowy projekt Kai Godek

Jak wyglądałby idealny świat kobiet w Polsce według rozmówczyni podcastu "One mają głos"? - Dla mnie idealny świat to sytuacja, gdy nie mamy żadnych praw regulujących dostęp do aborcji. Mogłyby one dotyczyć jedynie osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza intelektualnymi czy osób nastoletnich. Co do miejsc, sposobów - to nie powinno podlegać żadnej regulacji prawnej. Dla mnie prawo aborcyjne jako takie powinno nie dotyczyć limitów czasowych - dodaje.