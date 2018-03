Premier zlikwiduje premie i nagrody ministrom. Stanisław Pięta utrzymuje: należą się

Informacje o nagrodach dla przedstawicieli rządu zatrzęsły opinią publiczną. Premier Mateusz Morawiecki zareagował - postanowił je zlikwidować. Nie wszyscy uważają, że to słuszna decyzja. - Nagrody powinny być - podkreślił poseł PiS Stanisław Pięta.

- Musi istnieć możliwość wynagrodzenia dobrze pracujących urzędników. Nagrody powinny być i uważam, że one się ministrom należą - zaznaczył w rozmowie z "Super Expressem" poseł Pięta.

Na jego słowa zareagował przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Borys Budka. - To skandaliczne, co mówi poseł Pięta. Nagrody są za osiągnięcia, a PiS zrobił z nich jakieś dodatki do wynagrodzeń. Dobrze, że nagrody będą zlikwidowane - ocenił.