Minister zdradził, ile zarabia się w rządzie. Nagrody są uzasadnione?

65 tys. zł - na taką nagrodę mógł w zeszłym roku liczyć ówczesny przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. - Pracując średnio 14 godzin dziennie, zapracowałem na dodatkowe wynagrodzenie - argumentuje.

Odnosząc się do nagrody dla siebie, wyjaśnił, że był to comiesięczny dodatek do pensji. - Ja to traktuję tak: jeżeli pracownik pracuje w zakładzie, za godziny nadliczbowe dostaje dodatkowe wynagrodzenie. Ja, pracując średnio 14 godzin dziennie, zapracowałem na to. W tym roku nie dostałem żadnej nagrody- argumentował.