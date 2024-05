Premier Słowacji postrzelony. Sikorski: jestem wstrząśnięty

Robert Fico ranny. Próba zamachu na premiera Słowacji

Premier Słowacji Robert Fico, jak informują słowackie media, miał zostać postrzelony. Stało się to po wyjazdowym posiedzenia rządu w miejscowości Handlova. Według jednego ze świadków premier miał "krwawe ślady na klatce piersiowej i głowie". Został przewieziony do szpitala. Rzecznik słowackiego MSW potwierdził, że doszło do próby zamachu na premiera.