Prawicowy tygodnik "Sieci" grzmi: "A jednak był trotyl"

"Anglicy znaleźli trotyl" - donosi konserwatywny tygodnik "Sieci". Informuje, że brytyjskie laboratorium znalazło ślady materiałów wybuchowych na szczątkach wraku Tu-154M. Podkreśla jednak, żeby nie wyciągać ostatecznych wniosków. Gazeta szacuje, że śledztwo smoleńskie może potrwać bowiem jeszcze kilka lat.



"Sieci" o manipulacjach

Autorzy artykułu stawiając pytania, uderzają w CLKP: "Czy wobec wyników badań w Wielkiej Brytanii ktoś wróci do 'ustaleń' CLKP? Czy ktokolwiek odpowie za torpedowanie śledztwa wyjaśniającego przyczyny śmierci prezydenta RP i towarzyszącej mu delegacji?". I ocenia: "Gdyby to śledztwo było w ten sposób [jak to się robie teraz, we współpracy z Brytyjczykami - red.] prowadzone od początku, zapewne znalibyśmy już odpowiedź na zasadnicze pytanie: co wydarzyło się rankiem 10 kwietnia 2010 r. nad Smoleńskiem?".