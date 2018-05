Pożar wysypiska śmieci w Zgierzu. Nowe fakty

Firma zajmująca się magazynowaniem śmieci w Zgierzu prowadzi wysypisko nielegalnie. W stosunku do niej prowadzona jest już kontrola. PiS i Razem domagają się dymisji starosty z ramienia PSL, a wicemarszałek województwa sugeruje, że pożar nie jest przypadkiem.

Zezwolenie nie zostało odnowione, ponieważ pojawiły się wątpliwości co do ilości śmieci składowanych na wysypisku - podaje onet.pl. Została zlecona kontrola w tej sprawie, jednak na ten moment nie ma jeszcze wyników. Natychmiastowej dymisji starosty powiatowego Bogdana Jaroty domaga się partia Razem . Rozliczenia władz powiatu chcą też lokalni politycy PiS .

Wicemarszałek województwa łódzkiego broni swoje partyjnego kolegi i zwraca uwagę na jedną kwestię. - Najpierw trzeba wyjaśnić, dlaczego do pożaru doszło. Dziwne, że w ostatnim okresie mamy do czynienia z prawdziwą plagą pożarów wysypisk śmieci. Ktoś powinien to dokładnie zbadać. Potem można się zastanawiać nad ewentualnym wyciąganiem konsekwencji - mówi Dariusz Klimczak.