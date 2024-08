Pożar poznańskiej kamienicy. "Rodzice nie mają nic"

Poszkodowanych zostało także trzech mieszkańców, w tym pan Artur, który przebywa w szpitalu w Nowej Soli w stanie krytycznym. Mężczyzna próbował wrócić do środka po psy. Zwierząt nie udało mu się uratować, a on sam w wyniku eksplozji ma poparzone 70 proc. ciała.

Mężczyzna wskazuje, że pół godziny po przyjeździe strażaków, pokazywali im drugie wejście do piwnicy, "bo to od strony ulicy było już bardzo zadymione". - Słyszeliśmy, jak próbują się przebić przed drzwi do tego miejsca, skąd najprawdopodobniej ulatniał się dym. W tym momencie uderzyła nas fala ognia - mówił pan Krzysztof, dodając, że "zaraz po pierwszym wybuchu nastąpił drugi, potężniejszy". On sam zdążył jedynie się odwrócić i odepchnąć syna. Po wybuchu ma poparzone obie nogi. - Fala uderzeniowa odrzuciła syna na kilka metrów - informuje.