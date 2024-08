Pożar w Poznaniu. Co dalej z firmą sprzedającą baterie?

Już wcześniej w sprawie wskazywano na to, że na miejscu zdarzenia działała firma, która zajmowała się sprzedażą oraz renowacją baterii i akumulatorów. - Wiemy, że trzymali te baterie w piwnicy. One musiały wejść w jakąś interakcją, bo było bardzo gorąco - mówili mieszkańcy.

Teraz okazuje się, że poznańska firma zniknęła z internetu. Stało się to zaledwie trzy dni po pożarze.

Dziennik zwraca uwagę, że to nie pierwsza sytuacja, w której doszło do pożaru w firmie wynajmującej pomieszczenia w piwnicy budynku i miało to "zdarzać się nawet dość często". Stare baterie składowane w piwnicy wywożono, gdy zebrało się ich wystarczająco dużo.