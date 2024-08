Ma restaurację w "strefie zero" w Poznaniu. Powiedział, co zobaczył na monitoringu

Ma restaurację po drugiej stronie ulicy

Pan Bartosz naprzeciwko kamienicy na Jeżycach, gdzie doszło do pożaru i wybuchu, ma restaurację. Jak przekazuje TVN24 restaurator, feralnej nocy obudził go alert o włamaniu do lokalu. Gdy sprawdził na monitoringu, co się dzieje, zobaczył wybuch i przechodniów, których "podmuch sprowadził niemal do parteru".