Wyjaśniają pożar kamienicy. Strażaków zabił "ognisty podmuch"?

Pytanie pozostaje, co zaczęło się palić i dlaczego doszło do eksplozji. Rozważa się, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej, samozapłonu akumulatorów lub też ogień z innego źródła do nich dotarł i nagrzał je. Oficer straży pożarnej, do którego dotarła "GW" twierdzi jednak, że nieprawdopodobne by było, by baterie same wybuchły.