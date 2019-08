Powstanie Warszawskie. Spełniamy marzenie Powstańca

W zeszłym roku Powstaniec Stanisław Jan Majewski zwierzył się dziennikarce WP Magdzie Mieśnik, że marzy o jednym - by w dzień wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętano o jego kompanach z Batalionu AK Zaremba-Piorun. Wirtualna Polska i jej czytelnicy zadbali, by skwer Batalionu był pełen ludzi. W tym roku to powtórzyliśmy. Było was jeszcze więcej. Dziękujemy w imieniu pana Stanisława.

Powstanie Warszawskie. Spełniliśmy marzenie pana Stanisława (WP.PL)

