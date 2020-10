Potrącił starszą kobietę i odjechał, nie jest godny prezydenckiego orderu?

Wniosek o odebranie odznaczenia złożył były burmistrz Błaszek Karol Rajewski. Jego zdaniem Prezydent Sieradza dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia państwowego. W piśmie do Prezydenta Andrzeja Dudy napisał „ (…) w momencie przyznawania odznaczenia, nie był Pan poinformowany przez Wojewodę Łódzkiego o tym, że Prezydent Sieradza potracił staruszkę i uciekł z miejsca zdarzenia, gdyż na dzień składania wniosku tj. 30 kwietnia 2019 r. sprawa ponoć nie była znana Wojewodzie Łódzkiemu, choć do potrącenia 79-letniej staruszki doszło ponad miesiąc wcześniej. Z niewiadomych przyczyn przedstawiona kandydatura Pawła Osiewały nie została wnikliwie zweryfikowana przez Wojewodę Łódzkiego, a sam kandydat prawdopodobnie zataił fakt popełnienia czynu, za który usłyszał wyrok.”

Były samorządowiec tłumaczy, że to bulwersująca sprawa i "nie mógł tego tak zostawić". Rajewski już raz złożył wniosek o odebranie odznaczenia Prezydentowi Osiewale, w kwietniu tego roku, po skazaniu go nieprawomocnie w pierwszej instancji. Otrzymał wtedy odpowiedź od Wojewody Łódzkiego, że „w przypadku prawomocnego skazania osoby wcześniej odznaczonej przez Prezydenta RP wskazanym jest przeprowadzenie postępowania naświetlającego wszystkie okoliczności popełnienia czynu zabronionego, które winny stanowić podstawę do określenia czy odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia. Jednakże z uwagi na fakt, że wcześniejszy wyrok, który zapadł 5 marca 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Sieradzu w sprawie zdarzenia drogowego z udziałem Pana Pawła Osiewały był nieprawomocny, czynności ww. postępowania podjęte zostaną dopiero po jego uprawomocnieniu.”