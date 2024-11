Informator agencji dodał, że sytuacja jest gorsza niż w okolicach Pokrowska, leżącego ok. 40 km na północ od Kurachowego.

Na początku sierpnia siły ukraińskie rozpoczęły ofensywę w obwodzie kurskim Rosji, m.in. po to, by odciągnąć wojska rosyjskie od frontu donieckiego. Pod koniec sierpnia armia Ukrainy informowała, że kontroluje obszar o powierzchni 1250 km kw. w tym obwodzie. Jednak we wrześniu siły Ukrainy zaczęły tracić teren w wyniku kontrofensywy rosyjskiej armii. W piątek AFP podała za źródłem w ukraińskim wojsku, że pod jego kontrolą znajduje się 800 km kw.