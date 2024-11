"Trzy części Ukrainy". Potwierdzają plany Kremla

Skibicki podkreślił również, że podczas swojego wystąpienia na dorocznym spotkaniu YES szef Głównej Dyrekcji Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow przedstawił niektóre elementy tego dokumentu. Generał porucznik wskazał między innymi, że Rosja będzie dążyć do "rozwiązania" kwestii Ukrainy do 2026 roku, co zostało zapisane w omawianym rosyjskim dokumencie. Według HUR wynika to z faktu, że dalsza długotrwała wojna wpłynie na wszystkie aspekty życia Rosjan – ekonomiczne, demograficzne, wizerunkowe itp.