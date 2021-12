Potężna eksplozja we Włoszech. Ludzie myśleli, że to bomba

Do wybuchu doszło w sobotę wieczorem. Wśród zaginionych jest też troje dzieci. Na gruzach zawalonych budynków trwa akcja ratunkowa. Włoska straż pożarna poinformowała, że jak dotąd wiadomo o jednej ofierze. To ciało mężczyzny, które znaleziono na miejscu katastrofy. Ratownikom udało się też dotrzeć do żywych osób. Wśród ocalałych jest m.in. osiemdziesięcioletnia kobieta.