"Potępiam ze względów etycznych". Psycholog o nowym show Chajzera

Kilka dni temu Filip Chajzer odebrał Telekamerę w kategorii "Nadzieja telewizji". W przemowie dziękczynnej znalazło się miejsce nie tylko na czerstwy dowcip o Zygmuncie Chajzerze i proszku Vizir, ale i na promocję programu "Hipnoza", którego jest gospodarzem.

Filip Chajzer, 34-letnia "Nadzieja telewizji" (Instagram.com)

Pierwszy odcinek zobaczymy na antenie 3 marca. "Hipnoza" będzie rodzajem teleturnieju, w którym o 50. tys. walczą drużyny składające się z 5 obcych sobie osób, pozostających pod wpływem hipnozy. Format, zaadaptowany z sukcesem w kilku krajach, został oparty na "You're back in the room" stworzonym przez BBC.

Krótki filmik, mający promować program, budzi mieszane uczucia. Z jednej strony interesuje nas, jak wyglądają i jak zachowują się ludzie pod wpływem hipnozy. Z drugiej, oglądanie jak kobieta "pod wpływem" flirtuje z Filipem Chajzerem po sugestii hipnotyzera, że jest zakochana w prowadzącym, budzi trudny do zdefiniowania niesmak. O to, czy hipnoza jest niebezpieczna pytam współprowadzącego program hipnotyzera oraz dwoje niezależnych hipnoterapeutów z renomowanych, warszawskich gabinetów.

- Mity związane z hipnozą w dużej mierze zawdzięczamy Hollywood – mówi mi Artur Makieła, hipnoterapeuta i członek British Association of Hypnotherapy, którego zobaczymy w programie w roli hipnotyzera scenicznego.

- To całkowicie naturalny stan, który możemy przyrównać do stanu pomiędzy snem, a jawą. Hipnotyzer nie posiada "władzy nad umysłami". Wszystko dzieje się za zgodą hipnotyzowanego, który przez cały czas zachowuje świadomość tego, co się dzieje. Nie da się zmusić osoby będącej w stanie hipnozy do zrobienia czegoś niezgodnego z jej wartościami, ani wyciągnąć z niej sekretów – komentuje Makieła.

Hipnotyzer nie jest osobą obdarzoną tajemniczą "mocą". Może nim zostać, tak jak fryzjerem, właściwie każdy. Z tym, że jeden będzie fryzjerem (hipnotyzerem) wybitnym, inny miernym. Jak w każdej profesji to kwestia predyspozycji i praktyki.

Artur Makieła opowiada mi, że mimo że od nagrywania programu minęło już trochę czasu, nadal utrzymuje kontakt z uczestnikami. Piszą mu, że to była przygoda ich życia, że dawno się tak dobrze nie bawili. Niektórzy utrzymują nawet, że teraz są bardziej pewni siebie. - Hipnoza sceniczna nie ma zadań terapeutycznych, to rozrywka. Jej celem jest pokazanie potęgi ludzkiego umysłu w luźnej formie. Hipnoterapia jest natomiast metodą pomocy ludziom stosowaną od wielu lat przez hipnoterapeutów. Trzeba te kwestie wyraźnie rozdzielić – mówi mi Makieła.

Pytam, czy taki show nie jest przypadkiem atrakcją wyłącznie dla widzów, a już mniej dla zahipnotyzowanych. - Widać, że nie była pani nigdy zahipnotyzowana – śmieje się Makieła i wyjaśnia, że bycie w stanie hipnozy jest niezwykle przyjemne. Odpręża się i ciało, i umysł, pozwala pozbyć się napięć i stresów. To stan głębokiego odprężenia, w którym osoba hipnotyzowana zachowuje kontrolę nad swoim bezpieczeństwem. Zahipnotyzowany często czuje spokój, zgodę ze sobą, spójność i olbrzymią kreatywność.

- Castingi do programu były wieloetapowe. Każdy reaguje na hipnozę nieco inaczej. W gabinecie terapeutycznym mogę wprowadzać klienta w trans i 40 minut, jeśli jest taka potrzeba, jednak na wizji to wykluczone. Pierwszym kryterium było to, żeby wybrać uczestników, którzy potrafią wejść w stan hipnotycznego transu szybko. Do tego było dla nas ważne, żeby wybrać osoby z poczuciem humoru, z dystansem do siebie. Nie jest prawdą, że po wszystkim nie pamięta się tego, co robiło się pod wpływem hipnozy. Pamięta się. Czasem może wystąpić zjawisko amnezji w trakcie oraz może się zdarzyć, że ktoś pamięta to, co się działo trochę tak, jak pamiętamy sny - opowiada Makieła.

Jednak nie wszyscy hipnoterapeuci uważają, że powinno się wykorzystywać narzędzie, jakim jest hipnoza w celach rozrywkowych. Wojciech Górecki, psycholog, psychoterapeuta i hipnoterapeuta, uczeń profesor Marii Szulc, polskiej pionierki w dziedzinie hipnoterapii, jest pomysłem oburzony.

- Hipnoza sceniczna jest niebezpieczna, ponieważ może w jej trakcie dojść do mimowolnego uruchomienia nieuświadomionych przeżyć traumatycznych czy lęków. Nie można igrać z hipnozą i traktować jej jako rozrywki. Sfera psychiczna jest w tym stanie bardzo wrażliwa, do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. Potrafiłbym wykonać elementy hipnozy scenicznej, ale nie chciałbym nawet próbować ze względów etycznych. To brutalne porównanie i moja prywatna opinia, ale to robienie z człowieka małpki - mówi mi Górecki.

- Oczywiście nie wiem, jak wyglądała praca z osobami, które zgłosiły się do programu. Jednak biorąc pod uwagę, że castingi odbywały się na początku grudnia, nie wydaje mi się, żeby był czas na wystarczająco głębokie poznanie tych ludzi. W gabinecie hipnoterapeutycznym elementy hipnozy wprowadza się stopniowo, delikatnie. Hipnoza sceniczna oczywiście różni się od hipnoterapii, ale to nie jest tak, że nie mają zupełnie żadnego związku – dodaje psycholog.

Nie wszyscy hipnoterapeuci w tak zasadniczy sposób wypowiadają się o programie. Alicja Grzesiak, z Kliniki Powrotu do Zdrowia mówi mi, że co prawda w niej hipnotyzowanie ludzi na wizji budzi opór i by się tego nie podjęła, ale tego nie potępia. Zdaniem hipnoterapeutki program może zainteresować ludzi hipnozą, jako narzędziem samopomocy i trochę ją odczarować. Z drugiej strony, z jej doświadczenia wynika, że osoby, które trafiły do jej gabinetu po obejrzeniu spektakli hipnozy scenicznej, najczęściej mają nierealistycznie oczekiwania.

- Jeśli chodzi o hipnozę sceniczną, jedni pamiętają, co robili, inni nie, to zależy od komunikatu posthipnotycznego, czyli polecenia hipnoterapeuty. Osoba zahipnotyzowana nie zrobi nic, co nie mieściłoby się w jej kategoriach wartości, ale jednak zobaczenie na wizji czegoś, czego się nie pamięta, nie dla wszystkich będzie miłym doświadczeniem.

- Rozumiem, że ludzie są hipnozy ciekawi i nie sądzę, że można osobom hipnotyzowanym zrobić w ten sposób krzywdę. Ja w swoim gabinecie stosuję techniki transowe, które są rodzajem hipnozy w pełnym kontakcie. Takie sesje pacjent pamięta w całości, a nawet może wiele treści powtórzyć sobie samodzielnie w domu - komentuje Alicja Grzesiak.

- Terapia, niezależnie od tego, jakiego jest rodzaju, wymaga od pacjenta zaangażowania, pracy i chęci zmiany. To nie działa w ten sposób, że hipnoterapeuta pstryka, a problemy natychmiast znikają – dodaje Alicja Grzesiak

Makieła, który też prowadzi terapię hipnozą, zupełnie się z tym poglądem nie zgadza. Sam zainteresował się hipnozą właśnie po obejrzeniu przedstawienia prowadzonego przez zagranicznego hipnotyzera. Świetnie się bawił, więc postanowił poczytać na ten temat.