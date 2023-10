Porażka Tuska w debacie? "To było widoczne"

W TVP odbyła się debata wyborcza. Na pytanie, kto wygrał, a kto przegrał to starcie, dr Sergiusz Trzeciak, politolog i specjalista ds. marketingu politycznego stwierdził, że trudno jest jednoznacznie wskazać. - Jest Krzysztof Bosak, który tradycyjnie dobrze wypada w debatach. Jest też Joanna Scheuring-Wielgus, która była jedyną kobietą, co jest plus z punktu widzenia Lewicy. Myślę, że premier sobie dosyć dobrze poradził. Myślę również, że Szymon Hołownia, który czuje się najbardziej swobodnie przed kamerą - wyliczał ekspert w programie specjalnym WP. Jego zdaniem "stosunkowo słabo wypadł bardzo doświadczony polityk, od którego spodziewalibyśmy się, że sobie najlepiej poradzi, to jest Donald Tusk". - On wpadł w taki syndrom grania na cudzym boisku, gdzie ma do czynienia z zupełnie obcym mu miejscem, czuje się niekomfortowo i to było widoczne - podkreślił. Dodał, że widać było u niego napięcie i nerwowość, szczególnie na początku.

