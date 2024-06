"Porażające". Wojewoda interweniuje w sprawie nieprawidłowości w ośrodkach dla dzieci

Sprawdzają czy dzieci potrzebują pomocy

- Nadal jest wiele niewiadomych i my w trybie pilnym będziemy chcieli zdobyć wszelkie informacje i podejmować decyzje. Nie ukrywam, że bardzo poważnie rozważamy złożenie zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Nasze działania będą bardzo dynamiczne, tu trzeba działać szybko, ale też z dużym wyczuciem, ponieważ wokół tego wszystkiego mamy osoby nieletnie, mamy dzieci, a to wymaga szczególnej uwagi i delikatności. Zapewniam, że na pewno sprawie będziemy się przyglądać wnikliwie, bo jest to sprawa bardzo poważna - dodaje wojewoda.