Jeden psycholog szkolny na kilkaset dzieci. "Sytuacja jest dramatyczna"

Dominik Kuc: Takie wypowiedzi to nic innego jak pudrowanie rzeczywistości. Ministerstwo wymyśliło to sobie w ten sposób: "Narzucimy określony standard, który mają wprowadzić samorządy i dyrektorzy. My będziemy ich z tego rozliczać, a na konferencji prasowej pochwalimy się liczbami". Działanie resortu nie powinno się ograniczać do standaryzacji, bo mamy też niemierzalne czynniki: szkolenia dla rodziców, nauczycieli, przyciągnięcie psychologów do szkół. Jeszcze raz podkreślę: by zaopiekować się młodą osobą w kryzysie psychicznym, potrzeba współdziałania oświaty, służby zdrowia, najbliższego środowiska. Wsparcie psychiczne w systemie oświaty jest zdecydowanie za małe. A jeśli chodzi o liczby podawane przez ministerstwo i opartą na nich narrację sukcesu, to najwyraźniej coś nie wyszło, skoro 16 procent kraju nie ma dostępu do szkolnego psychologa. Dla mnie to po prostu nie do pomyślenia.