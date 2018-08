Ponad 1,2 mln zł rząd PiS wydał na saloniki dla VIP-ów

Ponad 1,2 mln zł kosztowało nas to, że nie tylko ministrowie, ale i urzędnicy w czasie służbowych podróży korzystają z tzw. saloników dla VIP-ów na lotniskach. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin korzystał z takiego przywileju 65 razy, a minister edukacji Anna Zalewska – 19 razy.

MEN zapewnia, że na większość spotkań na terenie Polski kierownictwo resortu jeździ samochodami służbowymi. - Jeżeli zdarzały się loty, to wynikały one z konieczności dotarcia na miejsca spotkania w jak najkrótszym czasie. Należy również podkreślić, że nie jest praktyką samodzielne korzystanie z przejścia VIP przez pracowników MEN. Jeśli pracownicy korzystali z takiego przejścia, to zawsze odbywało się to w towarzystwie członka kierownictwa i było to podyktowane względami organizacyjnymi i merytorycznymi – tłumaczy Maciej Kopeć, wiceminister edukacji. Zwraca także uwagę, że w ostatnich latach koszty korzystania z saloników VIP są wyższe, ponieważ ceny za tę usługę na lotnisku Chopina w Warszawie wzrosły w 2017 r. o 100 proc.