Pomazali XVII-wieczne kapliczki cystersów sprayem. 13 i 15-latek zatrzymani

"Znani są już sprawcy, którzy dokonali zniszczeń na terenie Wielkiej Kalwarii Krzeszowskiej" - informują lokalne media. Okazuje się, że autorami wulgarnych napisów są dwaj nastolatkowie z tej gminy. Szkody, które wyrządzili wyceniono na 15 tys. zł.

Profanacja miejsc kultu zbulwersowała zarówno mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jak i pielgrzymów oraz turystów. - Dziękuję w imieniu wszystkich podmiotów zajmujących się obsługą i funkcjonowaniem Europejskiej Perły Baroku osobom, które przyczyniły się do nagłośnienie sprawy - mówi Jacek Trybuła z fundacji EPB.

- To 13 i 15-latek. Obaj przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia, z których wynika, że nie do końca zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji - mówi w rozmowie z TVN24 Paulina Basta, rzecznik kamiennogórskiej policji.