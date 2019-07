Pogoda. Burze i dużo deszczu. Na horyzoncie ocieplenie

Prognoza pogody na wtorek pokazuje duże zachmurzenie i deszcz. Znad Bałtyku zmierza do nas zimny front. Pogoda zmieni się w czwartek, kiedy napłyną do nas bardzo ciepłe masy powietrza znad Hiszpanii. Kulminacja upałów spodziewana jest w weekend.

W tych regionach przez cały dzień średnio spadnie od 3 do 6 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, a w okolicach Białegostoku, Augustowa i Suwałk nawet do 8–12 litrów wody.

Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Podkarpaciu.

Prognoza pogody. W weekend nawet ponad 30 st. C

Zmiana ma przyjść już w czwartek. Znów towarzyszyć nam będzie schemat, w którym rano i do południa jest pogodnie i słonecznie, a około południa zaczynają tworzyć się chmury kłębiaste i pada deszcz, a nawet grzmi. Im będzie cieplej, tym burze będą gwałtowniejsze i bardziej niebezpieczne. Już od czwartku możemy się więc spodziewać powrotu niszczycielskiego gradu.

Temperatura podskoczy wtedy o kilka kresek w górę i na przeważającym obszarze termometry wskażą od 23 do 27 stopni. Co ważne, podczas weekendu na zachodzie i południu słupek rtęci zatrzyma się dopiero między 28, a 30 kreską. Inne prognozy pokazują, że za sprawą gorącego powietrza znad Hiszpanii i Morza Śródziemnego, na zachodzie może być jeszcze cieplej. Wyraźnie chłodniej - nawet o kilka stopni - będzie w tym czasie we wschodniej Polsce.