Położyli nieprzytomnego 24-latka na torach. Zapadł wyrok za zabójstwo

- Nie można kogoś dusić, a potem położyć na torach tylko z zamiarem spowodowania ciężkich obrażeń ciała - uznała sędzia. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok ws. przejechanego przez pociąg 24-latka.

Dwaj z nich uznali, że 24-latek nie żyje. Postanowili przenieść go na pobliskie tory. Położyli go tak, by jego szyja znajdowała się na szynie, po której przejeżdżają pociągi.