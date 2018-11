Policjanci zza biurek wychodzą na ulicę. W komendzie brakuje ludzi

W Bydgoszczy ponad połowa policjantów prewencji poszła na zwolnienia, a na ich miejsce... wezwano funkcjonariuszy zza biurek. Mają wyjść na ulice i pomagać w patrolach. Tak komendant wojewódzki musi radzić sobie z brakami kadrowymi.

Zza biurka na ulicę

Komendant wojewódzki zdecydował więc, że do działań w terenie wezwie tych policjantów, którzy na co dzień pracują za biurkiem. Są to pracownicy m.in. wydziału kadr, komunikacji społecznej czy postępowań administracyjnych. Dostali oni pismo, że w ten weekend wyjdą na patrole.