Policja skonfiskowała dowód rejestracyjny m.in. za błyskawicę na aucie. Jest reakcja RPO

Strajk Kobiet 8 marca 2021 r. we Wrocławiu na początku przebiegał bez większych zakłóceń i brutalnych interwencji policji. Później jednak funkcjonariusze zaczęli spisywać poszczególne uczestniczki uczestników argumentując, że zgromadzenie jest nielegalne.

Wrocław. Policja zatrzymała i skontrolowała auto. Powodem błyskawica na szybie

Przykładem jest również opisywana przez Wyborczą pani Anna, która jeszcze jesienią 2020 r. – kiedy strajki kobiet odbywały się regularnie – została zatrzymana z dwójką małych dzieci, a policjanci kontrolowali jej samochód przez godzinę. W rozmowie z gazetą relacjonowała, że do bezpodstawnego zatrzymania łącznie doszło 4 razy.

"Policjant złapał ręką za akumulator, pchając i pociągając doprowadził do obluzowania mocowania"

Wrocławianka zrelacjonowała przebieg zdarzenia podkreślając, że policjant nie był stanie znaleźć żadnej usterki będącej przesłanką do zabrania jej dowodu rejestracyjnego.

- Złapał ręką za akumulator, pchając i pociągając doprowadził do obluzowania mocowania po czym złapał za rączkę i ponownie bujając akumulatorem pociągnął go mocno w górę i wyrwał z mocowania, po czym z zadowoleniem oznajmił, że akumulator jest nieprzymocowany – opowiadała mieszkanka Wrocławia.

Naklejki z błyskawicą "niebezpieczne". Policja zabrała dowód rejestracyjny

- Nie reagował na moje uwagi, że brudny silnik nie jest podstawą do stwierdzenia wycieków. Mówiłam, że jest zła pogoda i trudno utrzymać czystość silnika od spodu – dodawała rozmówczyni gazety. Ponadto policjant stwierdził, że naklejki z symbolem Strajku Kobiet na szybie są "niebezpieczne" - pomimo tego, że nie ograniczały widoczności.

RPO żąda wyjaśnień od policji

Wrocławianka napisała do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz złożyła skargę do Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak tłumaczyła, celem policji "było i jest zastraszenie , jak również uniemożliwienie udziału w trwającej demonstracji". Zdaniem pani Anny zachowanie funkcjonariuszy narusza konstytucyjne prawo do wyrażania poglądów. Według mieszkanki Wrocławia, ma również znamiona czynu zabronionego ponieważ uniemożliwia przebieg legalnego zgromadzenia.