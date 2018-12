Policja mogła usunąć protestujących z A2. Ale nie taka jest praktyka

Rolnicy zablokowali w środę autostradę A2 na blisko 10 godzin. - Raczej policja nie podejmuje decyzji, by szybko, z użyciem siły, działać wobec protestujących - mówi WP Mariusz Sokołowski, były rzecznik KGP. Nawet, jeśli jest to najbardziej ruchliwa droga w Polsce.

- Przy protestach działanie policji nie jest proste. To kwestia, czy podejmować działanie przywracające porządek prawny z wykorzystaniem wszystkich środków, które dostępne są policji, czy rozmawiać z tymi ludźmi, by pokojowo mogli zejść z miejsca, w którym protestują. To zawsze bardzo trudna decyzja - tłumaczy Wirtualnej Polsce Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji. I dodaje, że w takich przypadkach dobre rozwiązanie nie istnieje. - Dobre jest tylko wtedy, kiedy protestujący podporządkują się policji, co zdarza się niezmiernie rzadko, bo nie po to wychodzą, żeby później się podporządkować. Nie respektują poleceń policji - dodaje Sokołowski.

W związku z tym, jak wyznaje Sokołowski, policja najczęściej po prostu negocjuje z protestującymi. - Raczej nie podejmuje się decyzji, by szybko, z użyciem siły działać wobec protestujących. I nie ma to znaczenia, czy protest odbywa się na autostradzie A2, czy na jakiejkolwiek ulicy. Użycie środków przymusu jest ostatecznością - dodaje. - Zazwyczaj policja koncentruje się na tym, żeby dokumentować to, co dzieje się na miejscu, by później wysyłać to do sądu, który ostatecznie podejmie decyzję wobec protestujących - wyznaje Sokołowski.