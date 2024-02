Polacy pokochali resale. Już 3 na 4 z nas uczestniczy w obiegu przedmiotów z drugiej ręki

"Choć wiele osób korzysta z możliwości odsprzedaży niepotrzebnych przedmiotów, to wiemy, że wciąż istnieją pewne bariery, które zniechęcają użytkowników do wystawienia przedmiotów na sprzedaż – są to m.in. wysiłek związany z przygotowaniem ogłoszenia, określenie właściwej ceny oraz brak pomysłu na to, co można opłacalnie sprzedać. Pod koniec ubiegłego roku Allegro Lokalnie wyszło naprzeciw użytkownikom i wprowadziło funkcjonalność "Lista rzeczy na sprzedaż", która ułatwia sprzedaż produktów wcześniej kupionych na Allegro, przekierowując użytkownika na formularz Allegro Lokalnie, gdzie większość informacji jest wypełniana automatycznie. Ten krok potwierdza nasze starania w doskonaleniu doświadczeń zakupowych użytkowników. Kładziemy nacisk na ułatwienie procesu sprzedaży i zapewnienie użytkownikom bardziej intuicyjnych narzędzi." - mówi Eliza Goździewicz, Business Unit Manager Allegro Lokalnie.