Polacy chcą dbać o środowisko - potrzebują wsparcia, edukacji i narzędzi

Brak wiedzy i potrzeba edukacji

Mimo, że 62 proc. Polaków podejmuje działania dla wsparcia i ochrony pszczół poprzez wiele inicjatyw, przykładowo takich, jak sadzenie kwiatów, to nie posiada pełnej wiedzy, które kwiaty są przyjazne pszczołom. Na tę potrzebę odpowiada właśnie program taki, jak "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Wyniki badań jasno wskazują dalszą potrzebę edukacji w tym obszarze, tak, aby wspólne działania przynosiły realne efekty. Program nie tylko pomaga budować świadomość społeczną na temat roli pszczół w ekosystemie oraz ich znaczenia dla produkcji żywności oraz polepszania dobrostanu pszczołowatych. Co ważne, daje on konsumentom gotowe narzędzia, żeby ułatwić im realizację indywidualnych działań. W celu zwiększania bazy pokarmowej dla zapylaczy, aktywizuje i angażuje całą społeczność we wspólną akcję tworzenia "kwietnych stołówek", aby tylko w tym roku razem posadzić ponad milion kwiatów bogatych w nektar i pyłek.