Pokazał niemieckiej policji środkowy palec. Kierowca srogo ukarany

Choć kierowca nie przekroczył dozwolonej prędkości to został ukarany. Niemiecka policja przyznaje, że kara 5 tys. euro grzywny i tak jest łagodna, bo zgodnie z prawem, za znieważenie funkcjonariusza w Niemczech można trafić za kratki. Co ciekawe to nie pierwszy tego typu incydent w tym mieście.