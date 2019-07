Pogrzeb Dawida Ż. Rodzina pożegnała 5-latka

Rodzina i najbliżsi przyjaciele pożegnali Dawida Ż. - dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska. We wtorek odbył się pogrzeb zamordowanego chłopca. Ceremonia odbyła się w warszawskiej cerkwi św. Marii Magdaleny.

Najbliżsi Dawida Ż. nie chcieli, by w uroczystości uczestniczyły postronne osoby. Krótkie nabożeństwo prawosławne zorganizowano o godz. 11:00 w warszawskiej cerkwi św. Marii Magdaleny. - Prochy chłopca złożono w małej białej urnie. Rodzina zdecydowała, by pochować je w najbliższym czasie w Kazachstanie - mówi nam osoba z otoczenia bliskich Dawida.

W środę, 10 lipca, ojciec 5-letniego Dawida Ż. zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim ok. godz. 17. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9. Przed godz. 21 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec Dawida został śmiertelnie potrącony przez pociąg relacji Skierniewice-Warszawa. Miał popełnić samobójstwo. O północy matka Dawida zgłosiła zaginięcie syna.