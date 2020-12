Pogoda. Zimny podmuch z północy. Noce z mrozem. Uwaga na silny wiatr!

Pogoda. Wzrost różnicy ciśnień w Europie Środkowej

Pogoda. Noc bardzo mroźna

Na Ziemi Lubuskiej, południu Wielkopolski, w centrum, na Śląsku i w Małopolsce noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się pogodna, a przez to jednocześnie mroźna, w regionach podgórskich spadki temperatur do -9/-7 stopni, a na Górnym Śląsku, w zachodniej Małopolsce i Ziemi Łódzkiej do -6/-4 st. C.