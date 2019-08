Pogoda. Wracają upały, ale... nie na długo. Potem totalne ochłodzenie

Pogoda. W tym tygodniu przeważać będzie pogoda w kratkę. Rano i do południa będzie pogodnie i słonecznie, około południa zaczną wypiętrzać się chmury kłębiaste Cumulonimbus, z których po południu popada przelotny deszcz i zagrzmi. Od połowy tygodnia wracają upały.

Ostatniej doby nad Polską mieliśmy do czynienia ze sporą ilością przelotnych opadów i burz. Wszystko za sprawą napływu chwiejnej termodynamicznie masy powietrza polarno-morskiego. W wielu miejscach padało, a wręcz lało. Na niebie gościły malownicze i niebezpieczne chmury Cumulonimbus - pisze bloger pogodowy Jarosław Turała.

Pogoda na poniedziałek

Będzie się robić coraz cieplej. Najniższe temperatury odnotujemy na północnym wschodzie i północy, gdzie termometry pokażą od 21 do 23 stopni. Od 24 do 27 stopni zobaczymy w centrum, na południu i zachodzie kraju.

Pogoda na pozostałe dni tygodnia

O ile pojawiające się w tygodniu popołudniowe burze nie będą zbyt gwałtowne, to uważajmy we wtorek na północnym wschodzie (na Warmii, na Mazurach i na Podlasiu) oraz w Tatrach i Bieszczadach, w środę na południowym wschodzie (od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę), a w czwartek w pasie północnym (od Zachodniopomorskiego po Podlasie). W te dni, na tych obszarach popołudniowe burze będą gwałtowne z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem i porywistym wiatrem (nawet do 90 km/h) oraz z lokalnymi opadami gradu.