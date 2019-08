Pogoda w Krakowie. Upał na początku tygodnia. Kolejne dni jeszcze cieplejsze

Po upalnej i słonecznej niedzieli, równie optymistycznie zapowiada się poniedziałek. W Krakowie słupki rtęci wzrosną nawet do 27 st. C, a odczuwalne będzie 29 st. C. Wakacyjna aura powinna utrzymać się przez kilka najbliższych dni.

Prognoza pogody na poniedziałek 26 sierpnia dla Krakowa (iStock.com)

Jaka będzie dziś pogoda w Krakowie?

Do godziny 7 rano w Krakowie może występować umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. W kolejnych godzinach zmaleje zachmurzenie, a temperatura zacznie szybko rosnąć.

Najcieplej powinno być ok. godziny 14. Termometry odnotują wtedy 27 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 29 st. C. W poniedziałek we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 10 km/h.

Wschód słońca w Krakowie nastąpi o 5:43. Zachód słońca będzie miał miejsce o 19:40.

Kraków. Pogoda na najbliższe dni

Pogoda na wtorek 27 sierpnia : 18-30 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 9 km/h.

: 18-30 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 9 km/h. Pogoda na środę 28 sierpnia : 18-30 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 10 km/h.

: 18-30 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 10 km/h. Pogoda na czwartek 29 sierpnia : 17-27 st. C, umiarkowane zachmurzenie, możliwa burza, prędkość wiatru do 9 km/h.

: 17-27 st. C, umiarkowane zachmurzenie, możliwa burza, prędkość wiatru do 9 km/h. Pogoda na piątek 30 sierpnia : 17-28 st. C, umiarkowane zachmurzenie, prędkość wiatru do 10 km/h.

: 17-28 st. C, umiarkowane zachmurzenie, prędkość wiatru do 10 km/h. Pogoda na sobotę 31 sierpnia: 17-29 st. C, umiarkowane zachmurzenie, prędkość wiatru do 9 km/h.